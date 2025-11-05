ЦСКА проиграл махачкалинскому «Динамо» в матче Кубка России

ЦСКА проиграл махачкалинскому «Динамо» в первом матче 1/4 финала Кубка России

Московский ЦСКА проиграл махачкалинскому «Динамо» в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Махачкале и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч на шестой добавленной к первому тайму минуте забил полузащитник Ражаб Магомедов, реализовавший пенальти.

Ответная встреча между командами пройдет 26 ноября. Она начнется в 18:00 по московскому времени.

ЦСКА является действующим обладателем Кубка России. В финале армейцы победили «Ростов».