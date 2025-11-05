Удар реактивных беспилотников по российскому региону повредил семь частных домов

Орловский губернатор Клычков: Семь частных домов повреждены при атаке БПЛА

Семь частных домов оказались повреждены в результате удара реактивных беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Орловской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Андрей Клычков в Telegram-канале.

По его данным, всего над Орлом перехватили два реактивных беспилотника. Их удалось нейтрализовать силами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

«Повреждения получили 7 частных домовладений и остекление в 1 многоквартирном доме. Пострадавших нет», — сообщил Клычков, добавив, что специалисты ведут работы по оказанию помощи гражданам.

В ночь на среду, 5 ноября, жители Орла сообщили о взрывах. Прозвучало как минимум три гулких взрыва в разных частях города. По данным Минобороны, за ночь над Орловской областью перехватили 2 дрона.