Украина получила новый статус в Европе

Le Monde: Украина получила статус партнера JEF
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Украина получила статус партнера Объединенного экспедиционного корпуса (Joint Expeditionary Force, JEF) — возглавляемой Великобританией военной коалиции, в которую входят страны Северной Европы и Прибалтика. Об этом сообщает французская газета Le Monde.

«Украина может рассчитывать на самых решительных европейских союзников, и эти десять стран демонстрируют, что мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется», — заявил министр обороны Великобритании Джон Хили.

Подписание соответствующего соглашения состоялось в норвежском городе Буде во время встречи министров обороны стран коалиции, в которой также принял участие и министр обороны Украины, экс-премьер Денис Шмыгаль.

Ранее турецкий политический аналитик и писатель Умур Тугай Юджель заявил, что конфликт на Украине не завершится, даже в случае прекращения поддержки Киева со стороны Соединенных Штатов. «Определенно, война не закончится, даже если США объявят о прекращении всей помощи. Большинство европейских лидеров заинтересованы в продолжении конфликта», — сказал он.

