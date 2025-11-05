Силовые структуры
Унижение в кругу криминальных авторитетов российского региона закончилось преступлениями

В Красноярске пройдет суд над мужчиной за покушение на убийство в 2003 году
Варвара Митина (редактор)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Красноярском крае прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении местного жителя, который пытался расправиться со знакомым 22 года назад. Об этом «Ленте.ру» рассказали в ведомстве.

Его дело рассмотрит Советский районный суд Красноярска. Мужчина признал свою вину и дал подробные признательные показания.

В 2003 году 35-летний обвиняемый затаил обиду на знакомого, унизившего его в кругу местных криминальных авторитетов в казино «Сопка». Месть стала для него вопросом чести — неделями он тайком наблюдал за графиком будущей жертвы, а также спрятал в тайнике самодельный автомат с глушителем.

Выбрав момент для нападения, обвиняемый спрятался на чердаке дома, а когда потерпевший вышел на улицу, открыл по нему огонь. Прозвучало не менее пяти прицельных выстрелов. Уверенный в реализации своего плана, стрелок скрылся с места преступления.

Позднее обвиняемый узнал, что обидчик выжил. Тогда он вновь пытался с ним расправиться, покушения были в 2007 и 2008 годах. Однако и тогда они не закончились успехом. За оба покушения мужчина был осужден на длительный срок.

Ранее в Бурятии следователи завершили расследование уголовного дела по факту расправы над найденными в заброшенном гараже финалисткой «Миссис Бурятия» Сэсэг Буиновой и ее знакомым Станиславом Норбоевым.

