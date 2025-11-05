Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:36, 5 ноября 2025Россия

Ушел из жизни севастопольский ветеран Вооруженных сил Виктор Субботин

Развожаев: Ушел из жизни глава Совета ветеранов сухопутных войск Виктор Субботин
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Freepik

Ушел из жизни ветеран Вооруженных сил, ребенок Великой Отечественной войны, глава Совета ветеранов сухопутных войск Виктор Федорович Субботин, ему было 88 лет. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор города Героя Севастополь Михаил Развожаев.

«Он оставил огромный след в истории нашего города — как в воинской службе, так и в ветеранском движении. Память о нем навсегда сохранится в сердцах севастопольцев. Мы будем помнить его как мудрого наставника, преданного товарища и истинного патриота», — подчеркнул Михаил Развожаев.

Виктор Субботин родился в Евпатории в 1937 году, еще будучи ребенком пережил все тяготы Великой Отечественной войны. После освобождения Севастополя от врага, этот город стал для него новым домом и местом, которому он посвятил большую часть жизни.

Более 40 лет Виктор Субботин был на воинской службе, прошел путь от молодого бойца до генерал-майора. Был награжден более 44 медалями, в их числе: золотая медаль «Патриот России» и золотая медаль Петра Великого. Последнюю медаль Виктор Федорович получил 23 февраля 2024 года — «В ознаменование 10-летия возвращения Севастополя в Россию».

Виктор Федорович более 25 лет возглавлял Совет ветеранов сухопутных войск, участников боевых действий в годы Великой Отечественной войны, был членом Совета высших офицеров Севастополя. Он делал все для сохранения памяти о подвигах старшего поколения, для поддержки ветеранов и воспитания молодежи.

Ранее стало известно о смерти советского и российского телеведущего, народного артиста РФ Юрия Николаева. Похороны состоятся 8 ноября на Троекуровском кладбище в Москве.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США испытали ядерную ракету. На что способна американская Minuteman III и к чему готовиться России?

    Раскрыты потери в морской пехоте ВСУ после ракетного удара

    Военные ВСУ массово лишились конечностей из-за медстандартов НАТО

    Ушел из жизни севастопольский ветеран Вооруженных сил Виктор Субботин

    Около 200 тысяч жителей Херсонской области остались без света

    Путин поддержал идею объявить 2026 год Годом единства народов России

    В Австрии начали расследование в отношении якобы российского шпиона

    Ким Кардашьян снялась топлес для журнала

    Россиянам рассказали о погоде на эту зиму

    Российский проект АЭС в ЕС получил разрешение на строительство

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости