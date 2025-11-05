Ушел из жизни севастопольский ветеран Вооруженных сил Виктор Субботин

Ушел из жизни ветеран Вооруженных сил, ребенок Великой Отечественной войны, глава Совета ветеранов сухопутных войск Виктор Федорович Субботин, ему было 88 лет. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор города Героя Севастополь Михаил Развожаев.
«Он оставил огромный след в истории нашего города — как в воинской службе, так и в ветеранском движении. Память о нем навсегда сохранится в сердцах севастопольцев. Мы будем помнить его как мудрого наставника, преданного товарища и истинного патриота», — подчеркнул Михаил Развожаев.
Виктор Субботин родился в Евпатории в 1937 году, еще будучи ребенком пережил все тяготы Великой Отечественной войны. После освобождения Севастополя от врага, этот город стал для него новым домом и местом, которому он посвятил большую часть жизни.
Более 40 лет Виктор Субботин был на воинской службе, прошел путь от молодого бойца до генерал-майора. Был награжден более 44 медалями, в их числе: золотая медаль «Патриот России» и золотая медаль Петра Великого. Последнюю медаль Виктор Федорович получил 23 февраля 2024 года — «В ознаменование 10-летия возвращения Севастополя в Россию».
Виктор Федорович более 25 лет возглавлял Совет ветеранов сухопутных войск, участников боевых действий в годы Великой Отечественной войны, был членом Совета высших офицеров Севастополя. Он делал все для сохранения памяти о подвигах старшего поколения, для поддержки ветеранов и воспитания молодежи.
