В деле о расправе над беременной россиянкой поставили точку

Во Владивостоке прокуратура утвердила заключение по делу об убийстве беременной

Во Владивостоке прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу о расправе над находившейся на 20-й неделе беременности местной жительницей. Об этом «Ленте.ру» рассказали в ведомстве.

Обвиняемым по делу проходит ее супруг. Дело направят в Приморский краевой суд для рассмотрения по существу.

По версии следствия, в августе в жилом доме на проспекте Красного Знамени во Владивостоке обвиняемый во время конфликта с беременной супругой не менее двух раз ударил ее руками по голове. Женщина не выжила.

