07:55, 5 ноября 2025Силовые структуры

В деле о расправе над беременной россиянкой поставили точку

Во Владивостоке прокуратура утвердила заключение по делу об убийстве беременной
Варвара Митина (редактор)

Фото: Vladimir Baranov / Globalloopress

Во Владивостоке прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу о расправе над находившейся на 20-й неделе беременности местной жительницей. Об этом «Ленте.ру» рассказали в ведомстве.

Обвиняемым по делу проходит ее супруг. Дело направят в Приморский краевой суд для рассмотрения по существу.

По версии следствия, в августе в жилом доме на проспекте Красного Знамени во Владивостоке обвиняемый во время конфликта с беременной супругой не менее двух раз ударил ее руками по голове. Женщина не выжила.

Ранее в Бурятии следователи завершили расследование уголовного дела по факту расправы над найденными в заброшенном гараже финалисткой «Миссис Бурятия» Сэсэг Буиновой и ее знакомым Станиславом Норбоевым.\

    В деле о расправе над беременной россиянкой поставили точку

