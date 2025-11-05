Мир
В ЕС начали работу над «военным Шенгеном» на случай конфликта с Россией

RMF FM: ЕС работает над планом быстрого перемещения войск и военной техники
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Kuba Stezycki / Reuters

Европейский союз (ЕС) работает над созданием «военного Шенгена», который предполагает быстрое перемещение большого количества войск и военной техники внутри сообщества «на случай потенциального конфликта» с Россией. Об этом сообщает радиостанция RMF FM.

«ЕС готовится к быстрой переброске солдат, оружия, боеприпасов и эвакуации раненых в условиях потенциального конфликта с Россией (...). 19 ноября Европейская комиссия (ЕК) планирует представить документ о военной мобильности объединения, охватывающий эффективное и масштабное перемещение военной техники, личного состава и грузов внутри стран Евросоюза», — отмечается в материале.

По словам радиостанции, еврочиновники «охотно говорят о военном Шенгене», имея под этим в виду отмену пограничного контроля за перемещением людей. В частности, речь идет о том, чтобы создать зоны военной мобильности с согласованными правилами и процедурами, а также сети сухопутных коридоров, аэропортов и морских портов. Все это призвано обеспечить «эффективную транспортировку солдат и военной техники» в случае войны или серьезного кризиса.

1 ноября издание Euractiv со ссылкой на источники сообщило, что военным подразделениям стран НАТО потребуются недели, чтобы добраться до Украины. В частности, представитель вооруженных сил Португалии объяснил, что военным страны потребуется гораздо больше времени для их переброски через континент, поскольку потребуется получить дипломатическое разрешение в каждой стране, которую пересекает техника.

