08:03, 5 ноября 2025

В Европе допустили разморозку активов россиян без участия США

РИА: В ЕС начали размораживать активы российских инвесторов без разрешения США
Вячеслав Агапов

Фото: Yves Herman / Reuters

В Европе начали размораживать активы российских инвесторов без разрешения США. Такую возможность допустили источники РИА Новости.

Разморозка активов россиян в депозитариях стран Евросоюза (ЕС) стала возможна без участия Управления США по контролю за иностранными активами (OFAC). Об изменениях рассказала российская юридическая фирма Delcredere и ряд источников в Брюсселе.

Как заявил эксперт по международному праву Юрий Скуратов, Москва может национализировать активы других стран, находящиеся внутри России. Он пояснил, что в России открыт спецсчет, а все активы взяты на учет.

«И при случае они будут быстро национализированы. И пострадают те зарубежные предприятия, которые работали в свое время у нас в стране, вкладывались и, собственно, остались ни с чем», — рассказал Скуратов.

Около года назад европейский депозитарий Clearstream перестал оказывать иностранным инвесторам поддержку в процессе выкупа ими заблокированных бумаг у инвесторов из России. В свою очередь россияне, в том числе крупные банки, судятся с депозитарием и добиваются компенсаций в судах РФ.

