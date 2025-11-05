Россия
В Госдуме отреагировали на заявление Трампа об испытаниях ядерного оружия

Сергей Истомин
Фото: Jim LoScalzo / Pool / CNP / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

В Госдуме обеспокоены заявлениями президента США Дональда Трампа о ядерных испытаниях. Об этом сообщил спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин, передает РИА Новости.

Председатель Госдумы в ходе очередного заседания отметил, что слова американского политика вызывают опасения.

«Трамп недавно буквально заявил, что Соединенные Штаты Америки возобновляют испытания ядерного оружия, депутаты задают вопрос и в целом обеспокоены ситуацией. Потому что это понятно, куда может в целом мир подвигнуть», — заметил Володин.

До этого президент России Владимир Путин счел заявление Трампа о возобновлении ядерных испытаний серьезным вопросом.

Еще раньше американский лидер Трамп объявил, что распорядился немедленно провести испытания ядерного оружия. Трамп подчеркнул, что они будут проводиться «на равных» с другими странами, у которых якобы есть соответствующие программы.

