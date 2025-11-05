Россия
В Госдуме захотели ужесточить прием иностранцев в российские колледжи

Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В Госдуме захотели ужесточить прием иностранцев в российские колледжи. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно документу, поступившему в редакцию агентства, предлагается при поступлении иностранцев запрашивать у них документы, подтверждающие законность пребывания в России. Кроме того, предполагается тестирование таких абитуриентов на знание русского языка.

Те, кто не сдаст тестирование на знание государственного языка России, не будут допущены к обучению, указано в документе. В беседе с агентством глава думской фракции ЛДПР Леонид Слуцкий отметил, что приезжие подростки в ряде случаев конкурируют за бюджетные места с россиянами. При этом ни сами иностранцы, ни их родители «ничего не сделали для развития нашей страны», подчеркнул он.

Ранее в России задумались об отмене обязательных тестов для детей мигрантов. Тестирование детей иностранцев для зачисления в российские школы начало действовать с 1 апреля 2025 года.

