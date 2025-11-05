Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:03, 5 ноября 2025Мир

В Италии согласились со словами Захаровой

Итальянский политик Джерачи согласился со словами Захаровой о рухнувшей башне
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

К словам официального представителя Министерства иностранных дел (МИД) России Марии Захаровой о башне в Риме нужно прислушаться. Об этом высказался политик и профессор Микеле Джерачи на своей странице в социальной сети X.

«Захарова совершенно права, на самом деле она была очень снисходительна. Потому что дело не только в деньгах в Киеве, но и в продолжающейся уже три года попытке "перезагрузить мозги" итальянцев, которая грозит привести Италию к краху», — написал он.

Помимо этого, Джерачи задался вопросом, насколько Италии выгодна конфронтация с РФ, которая ничего не сделала Риму.

Ранее стало известно, что в центре Рима обрушилась часть башни Торре Деи Конти. Захарова прокомментировала это. Как указала дипломат, Италия рухнет вся — от экономики до башен, — пока итальянское правительство будет бессмысленно тратить деньги налогоплательщиков

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «С гражданскими не воюем!» Показана наглядная разница между российскими и украинскими операторами FPV-дронов

    В США прокомментировали слова Трампа о завершении восьми войн

    Россиянам рассказали о первой помощи при высоком давлении

    Полиция нашла загадочные останки голой женщины со связанными руками

    Россиян предупредили о вредящих автомобилю в холода привычках водителей

    Мужчина установил прослушку в офисе из-за странного поведения коллег и неприятно удивился

    В Италии согласились со словами Захаровой

    Талоны на еду предложили вернуть в российском регионе

    Названы скрытые угрозы долгого использования разделочных досок на кухне

    Лев застал львицу с другим самцом и попал на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости