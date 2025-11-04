«Преступление и грех». В России пригрозили Риму после вызова посла в МИД Италии

МИД Италии вызвал посла России Алексея Парамонова

Министерство иностранных дел (МИД) Италии вызвало российского посла в Риме Алексея Парамонова. Об этом стало известно вечером 3 ноября.

«МИД вызвал посла России в Италии», — сообщили в дипломатическом ведомстве. При этом причина вызова дипломата не называется.

Захарова пригрозила Италии после вызова посла в Риме

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на вызов российского посла в итальянское дипведомство. Она напомнила Риму о последствиях поддержки Украины.

Будет повод вновь напомнить о том, что спонсировать террористический киевский режим — преступление и грех

Мария Захарова спикер МИД России

Мария Захарова Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Италии предсказали обрушение от экономики до башен

Захарова также прокомментировала обрушение в центре Рима исторической башни.

Она напомнила, что в мае 2025 года МИД указанной страны отрапортовал о том, что «итальянская поддержка Украины, включая военную помощь и взносы, выплачиваемые через механизмы ЕС [Европейского союза], достигает около 2,5 миллиарда евро, из которых около 1 миллиарда евро — для беженцев, 310 миллионов евро — на поддержку государственного бюджета и 93 миллиона евро — на гуманитарную деятельность».

По словам Захаровой, Италия рухнет вся — от экономики до башен, — пока итальянское правительство будет бессмысленно тратить деньги своих налогоплательщиков.

Фото: МИД РФ / РИА Новости

В Италии высказались о секретной встрече по Украине

МИД Испании во вторник, 4 ноября, проведет «секретную» и закрытую встречу «коалиции желающих» по вопросам поддержки Киева. Участники саммита обсудят способы удовлетворения неотложных финансовых потребностей Украины, в том числе ее запросов в сфере обороны, а также «инициативы по усилению давления» на Москву.

Итальянский профессор социологии Алессандро Орсини заявил, что новая встреча не сможет изменить ситуацию на поле боя.

Он считает, что «коалиция желающих» выбрала неправильную стратегию — она только усугубила положение Киева. Эксперт призвал договариваться с РФ о прекращении огня.

Эта стратегия на лобовую конфронтацию с Россией уже привела к разрушению Украины, не принеся ей никакой пользы

Алессандро Орсини профессор социологии, Италия

Экс-аналитик ЦРУ предрек бегство Зеленского в Италию

Бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Рэй Макговерн заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и его сторонники сбегут за границу после того, как армия России разгромит Вооруженные силы Украины.

Как только армия падет, нацисты в Киеве прозреют и переедут на свои виллы на юге Италии

Рэй Макговерн экс-аналитик ЦРУ

Он обратил внимание, что «свобода действий Зеленского жестко ограничена неонацистами», они имеют доминирующее влияние. Однако Россия «наведет порядок», выразил уверенность спикер.