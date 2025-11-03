Захарова: Италия рухнет из-за бессмысленных трат правительства страны на Украину

Италия рухнет вся, от экономики до башен, если правительство не прекратит тратиться на поддержку Киева. Такое развитие событий предсказала официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Дипломат отреагировала на новость об обрушении исторической башни в центре Рима. Возведенная в 858 году постройка находилась недалеко от Колизея и Римского форума. Она долгое время пустовала и сейчас подверглась реставрационным работам. Однако часть башни обрушилась и погребла под собой рабочих.

«Напомню, в мае текущего года МИД Италии отрапортовал о том, что "итальянская поддержка Украины, включая военную помощь и взносы, выплачиваемые через механизмы ЕС, достигает около 2,5 миллиарда евро, из которых около миллиарда — для беженцев, 310 миллионов евро — на поддержку государственного бюджета, и 93 миллиона евро — на гуманитарную деятельность". Пока итальянское правительство будет бессмысленно тратить деньги своих налогоплательщиков, Италия рухнет вся: от экономики до башен», — объяснила Захарова.

По словам министра обороны европейской страны Гуидо Крозетто, к весне 2025 года Италия поставила Украине оружие и боеприпасы почти на 3 миллиарда евро с 2022-го. Отмечается, что «эта цифра не является публичной». Кроме того, речь идет о переданных Киеву запасах техники вооруженных сил страны, которые уже много лет находились на итальянских складах. Таим образом, Украина получала в основном устаревшее оружие.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони призвала ранее соблюдать международное право, говоря об изъятии российских замороженных активов для их дальнейшего предоставления Украине в качестве беспроцентного кредита.