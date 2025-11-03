Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:36, 3 ноября 2025Мир

Италии предсказали обрушение от экономики до башен

Захарова: Италия рухнет из-за бессмысленных трат правительства страны на Украину
Вячеслав Агапов

Фото: Remo Casilli / Reuters

Италия рухнет вся, от экономики до башен, если правительство не прекратит тратиться на поддержку Киева. Такое развитие событий предсказала официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Дипломат отреагировала на новость об обрушении исторической башни в центре Рима. Возведенная в 858 году постройка находилась недалеко от Колизея и Римского форума. Она долгое время пустовала и сейчас подверглась реставрационным работам. Однако часть башни обрушилась и погребла под собой рабочих.

«Напомню, в мае текущего года МИД Италии отрапортовал о том, что "итальянская поддержка Украины, включая военную помощь и взносы, выплачиваемые через механизмы ЕС, достигает около 2,5 миллиарда евро, из которых около миллиарда — для беженцев, 310 миллионов евро — на поддержку государственного бюджета, и 93 миллиона евро — на гуманитарную деятельность". Пока итальянское правительство будет бессмысленно тратить деньги своих налогоплательщиков, Италия рухнет вся: от экономики до башен», — объяснила Захарова.

По словам министра обороны европейской страны Гуидо Крозетто, к весне 2025 года Италия поставила Украине оружие и боеприпасы почти на 3 миллиарда евро с 2022-го. Отмечается, что «эта цифра не является публичной». Кроме того, речь идет о переданных Киеву запасах техники вооруженных сил страны, которые уже много лет находились на итальянских складах. Таим образом, Украина получала в основном устаревшее оружие.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони призвала ранее соблюдать международное право, говоря об изъятии российских замороженных активов для их дальнейшего предоставления Украине в качестве беспроцентного кредита.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Рискуют спровоцировать третью мировую войну». В США заявили об опасных планах НАТО по конфликту на Украине

    Врач раскрыл влияние даже небольших доз алкоголя на сердце

    Обязательства перед НАТО назвали угрозой для экономики одной страны

    Европа подложила политическую и финансовую бомбы под свой фундамент из-за активов России

    Последствия удара «Искандера» по месту награждения элиты ВСУ показали на видео

    Первые штрафы получили водители электрокаров за попытку проехать по одному мосту в России

    Ученые решили отыскать гробницу египетского фараона с помощью новых технологий

    Стало известно о судьбе 15 альпинистов после схода лавины в Непале

    Пушков рассказал о желании одного европейского лидера стать посредником Трампа

    Удар «Искандера» уничтожил элиту ВСУ на плацу во время награждения

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости