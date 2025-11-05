Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:59, 5 ноября 2025Бывший СССР

В Киеве военкомы забрали физрука прямо во время урока

В Киеве сотрудники ТЦК забрали физрука прямо во время урока
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

В Киеве сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК; аналог военкомата) задержали учителя физкультуры и выволокли его на глазах у детей во время урока. Об этом сообщает «Страна.ua».

На видео видно, как несколько мужчин силой заталкивают учителя в автобус. По словам очевидцев, дети начали снимать происходящее на телефоны, но администрация запретила распространять видео. Позже в ТЦК заявили, что преподаватель «пытался скрыться и вел себя агрессивно», поэтому и был задержан. Также в военкомате сообщили, что у него не было отсрочки, но после медкомиссии его отпустили для ее оформления.

Ранее в ноябре житель Днепропетровска взорвал гранату во время мобилизации сотрудниками ТЦК. Другие подробности не приводились.

До этого стало известно, что военнообязанные на Украине платят по 15 тысяч долларов, чтобы их отпустили из военкомата после мобилизации. Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что военкоматы нужно ликвидировать или ограничить их полномочия.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Минобороны заявили о целесообразности немедленной подготовки к ядерным испытаниям

    Десятки пассажиров срочно эвакуировали из самолетов в США из-за телефонных мошенников

    На Украине назвали сроки замены копеек на шаги

    Стало известно о госпитализации Кашпировского после потери сознания в Москве

    Стало известно об ударе ВСУ по занятому ахматовцами дому

    Пережившая 27 операций ради сходства с Барби блогерша внезапно умерла

    Разочарованного проституткой россиянина арестовали

    SHAMAN и Мизулина в зеленых рубашках поженились в Донецке. «Свадьба цвета хаки» собрала немного гостей, но пришел глава ДНР

    Белоусов раскрыл планы США по созданию новой ракеты с ядерной боеголовкой

    Получившие ожоги глаз зрители российского кинотеатра раскрыли подробности сеанса

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости