В Киеве сотрудники ТЦК забрали физрука прямо во время урока

В Киеве сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК; аналог военкомата) задержали учителя физкультуры и выволокли его на глазах у детей во время урока. Об этом сообщает «Страна.ua».

На видео видно, как несколько мужчин силой заталкивают учителя в автобус. По словам очевидцев, дети начали снимать происходящее на телефоны, но администрация запретила распространять видео. Позже в ТЦК заявили, что преподаватель «пытался скрыться и вел себя агрессивно», поэтому и был задержан. Также в военкомате сообщили, что у него не было отсрочки, но после медкомиссии его отпустили для ее оформления.

Ранее в ноябре житель Днепропетровска взорвал гранату во время мобилизации сотрудниками ТЦК. Другие подробности не приводились.

До этого стало известно, что военнообязанные на Украине платят по 15 тысяч долларов, чтобы их отпустили из военкомата после мобилизации. Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что военкоматы нужно ликвидировать или ограничить их полномочия.

