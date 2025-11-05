В Кремле ответили о наградах для создателей «Буревестника» и «Посейдона»

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал закрытой информацией данные о наградах для создателей ракеты «Буревестник» и аппарата «Посейдон». Его ответ публикует ТАСС.
Пресс-секретарь президента России также подчеркнул, что Владимир Путин неоднократно отмечал создателей новых вооружений госнаградами — это не новый прецедент.
Песков не стал уточнять достоинство государственных наград для создателей ракеты «Буревестник» и аппарата «Посейдон». Он разъяснил, что данные сведения носят закрытый характер по понятным причинам.
4 ноября Путин наградил разработчиков «Посейдона» и «Буревестника». На торжественной церемонии в Кремле российский лидер заявил, что чествуют людей, которые показали «пример достойного служения Родине».
До этого президент России рассказал, что скорость «Посейдона» кратно превышает скорость всех надводных кораблей.