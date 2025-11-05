Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:25, 5 ноября 2025РоссияЭксклюзив

В России отреагировали на запуск США межконтинентальной баллистической ракеты

Депутат Колесник: Запуск баллистической ракеты Minuteman III — ответ России
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Michael Peterson / USAF / Handout via Reuters

Тестовый пуск США неоснащенной зарядом межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III — ответ на российские действия, но о гонке вооружений пока говорить рано, считает член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

«Не удивились, не впечатлились. У нас ракеты лучше», — сказал Колесник.

Он отметил, что на данный момент нельзя говорить о начавшейся гонке вооружений с США. По его мнению, американцы провели пуск ракеты в ответ на действия России. При этом он заметил, что это совершенно обычная практика.

«Ничего нового нет. Обычная практика мировая. Сверхдержавы так меряются мускулами. У нас на сегодняшний день, да и на много лет вперед, мускулы помощнее будут. Лучше бы они эту ракету не запускали, а постарались какие-то договоренности соблюсти, а не запугивать нас», — уточнил депутат.

Ранее появилась информация о том, что США проведут первый после поручения президента Дональда Трампа испытательный пуск баллистической ракеты Minuteman III, способной нести ядерный заряд. 5 ноября Космические силы США сообщили о проведении тестового пуска ракеты Minuteman III без заряда.

3 ноября Трамп заявил, что ядерные испытания, которые будут проводиться в США, необходимы для проверки их работы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Минобороны заявили о целесообразности немедленной подготовки к ядерным испытаниям

    Десятки пассажиров срочно эвакуировали из самолетов в США из-за телефонных мошенников

    На Украине назвали сроки замены копеек на шаги

    Стало известно о госпитализации Кашпировского после потери сознания в Москве

    Стало известно об ударе ВСУ по занятому ахматовцами дому

    Пережившая 27 операций ради сходства с Барби блогерша внезапно умерла

    Разочарованного проституткой россиянина арестовали

    SHAMAN и Мизулина в зеленых рубашках поженились в Донецке. «Свадьба цвета хаки» собрала немного гостей, но пришел глава ДНР

    Белоусов раскрыл планы США по созданию новой ракеты с ядерной боеголовкой

    Получившие ожоги глаз зрители российского кинотеатра раскрыли подробности сеанса

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости