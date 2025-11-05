Россия
15:54, 5 ноября 2025

В России ответили на сообщения о планах КНДР отправить в зону СВО тысячи военных

Карасин усомнился в заявлении Сеула о планах КНДР отправить в РФ тысячи военных
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Екатерина Штукина / POOL / ТАСС

Южная Корея не редко подтасовывает факты в отношении КНДР, рассказал председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Так в беседе с «Лентой.ру» сенатор прокомментировал заявление Сеула о планах Пхеньяна отправить в зону специальной военной операции (СВО) тысячи военнослужащих.

«Отношение Сеула к Пхеньяну, и это хорошо известно, носит очень нервный и временами чрезмерно жесткий, резкий характер. Не редки случаи абсолютной подтасовки фактов. Поэтому, на мой взгляд, надо запросить соответствующий [комментарий] у военно-технических служб и других, чтобы понять, соответствует ли то, что они говорят, истине или это просто придумки для того, чтобы осложнить положение КНДР. И то и другое возможно», — сообщил Карасин.

Сенатор добавил, что с серьезным недоверием относится ко всем заявлениям, которые идут из Сеула применительно к Пхеньяну. При этом он отметил, что Россию и КНДР связывает тесное сотрудничество.

«Это всеобъемлющее взаимодействие не только в экономической сфере, социальной и образовательной, но и в военной сфере, в деле защиты части российской территории. Мы за это северокорейскому народу очень благодарны, об этом неоднократно говорил и президент России, и другие политики Российской Федерации», — заключил Карасин.

Ранее агентство «Ёнхап» со ссылкой на данные Национальной разведывательной службы Южной Кореи сообщило, что КНДР начала переброску в Россию тысяч военнослужащих для выполнения восстановительных работ в зоне проведения спецоперации на Украине.

Как утверждается, в Россию должны прибыть около пяти тысяч солдат инженерных войск северокорейской армии — они займутся восстановлением инфраструктуры. Еще тысяча военных КНДР будет специализироваться на разминировании территорий. При этом, уточняет агентство, всего Пхеньян направит до десяти тысяч бойцов.

    Все новости