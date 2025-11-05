В России высказались о безопасности возможных ядерных испытаний

Колесник: Подготовка к ядерным испытаниям нормализует отношения с Западом

Отношения с Западом могут нормализоваться на этапе подготовки России к ядерным испытаниям, считает член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. О безопасности возможных испытаний депутат высказался в разговоре с «Лентой.ру».

«Проводятся [такие учения], как правило, на Новой Земле. Наши полигоны противник знает. Там болтаются их самолеты, не заходя на нашу территорию. Полигоны находятся далеко от Большой Земли, поэтому это безопасно», — рассказал Колесник.

Депутат поделился, что подобные испытания проводятся на определенных глубинах, поэтому переживать за безопасность россиянам не стоит.

«Считается все — мощность ядерного взрыва, проникающая радиация, электромагнитный импульс, ударная волна, то есть все составляющие боевого ядерного взрыва. Естественно, американцы и европейцы будут пытаться вычислить данные. Может быть, это даже полезно, чтобы они понимали, что может случиться, если будет ядерный конфликт. У них появилось мнение, что может быть победитель при начале глобальной ядерной войны. Но победителя не будет», — добавил он.

Я думаю, что уже на стадии подготовки могут нормализовываться отношения [с Западом]. Когда «Орешник» первый раз применили, прям наладились отношения с Западом. Они стали пытаться с нами дружить, но потом сорвались Андрей Колесник член комитета Госдумы по обороне

Ранее министр обороны России Андрей Белоусов в ходе совещания президента страны Владимира Путина с членами Совета безопасности предложил в связи с действиями Вашингтона незамедлительно начать подготовку к полномасштабным ядерным испытаниям. Как рассказал Белоусов, США активно наращивают стратегические наступательные вооружения.