13:37, 5 ноября 2025

В российском регионе с дороги слетел автобус с детьми

В Тюменской области в ДТП попал автобус с детьми
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: ГИБДД по Тюменской области

В Тюменской области в аварию попал автобус с 15-ю детьми. О ДТП сообщает 72.RU.

Как сообщили изданию в ГИБДД, автобус Mercedes слетел с дороги и ударился в металлическое ограждение на 23-м километре федеральной автодороги ТюменьХанты-Мансийск. По предварительным данным, 71-летний водитель почувствовал себя плохо за рулем.

Всего в салоне находились 15 детей в возрасте от 10 до 15 лет и двое сопровождающих. На данный момент известно об одной пострадавшей — 15-летняя девочка получила ушиб. Ей оказали помощь на месте происшествия. По факту аварии проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в Приморском крае автобус с детьми столкнулся с двумя большегрузами. В момент аварии в салоне находились восемь пассажиров, шесть из которых несовершеннолетние.

