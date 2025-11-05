Мир
03:19, 5 ноября 2025Мир

В США назвали Европу «сумасшедшей подружкой»

Бывший аналитик ЦРУ Джонсон сравнил Европу с сумасшедшей подружкой
Марина Совина
Фото: Yves Herman / Reuters

На сегодня не просматривается ни единого шанса, что России и государствам Европейского союза (ЕС) удастся выстроить взаимоуважительные отношения. Об этом высказался экс-аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала.

Эксперт сравнил отношения между Россией и Европой с отношениями с сумасшедшей подружкой. «Что бы вы ни делали, чтобы с ней поладить — успокоить ее или сделать ей подарок, она все равно злится и угрожает. Таковы отношения между Россией и Европой. Европа — это сумасшедшая подружка», — отметил он.

Ранее издание Berliner Zeitung сообщило, что страны Евросоюза захотели скрыть процветание России на фоне санкций и запретили туроператорам продавать путевки в страну.

