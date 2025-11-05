Мир
05:32, 5 ноября 2025Мир

В США рассказали о планах уничтожения России

Макгрегор: Действия США продиктованы желанием уничтожить Россию
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Julien Delfosse / Keystone Press Agency / Global Look Press

Действия США продиктованы желанием разорвать и уничтожить Россию. О планах ликвидации РФ рассказал бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор.

«У меня сложилось впечатление, что стратегии нет. Ее просто нет. Кроме как оттеснить НАТО как можно дальше и опустошить, уничтожить Россию. Знаете, нам нужно восстановить хорошие отношения с Россией», — сказал он.

По его словам, США следует вернуться к роли научно-промышленной державы и «выбраться из той пропасти, в которую мы скатились». Он также подчеркнул, что Москва сейчас занимает «правильную позицию».

Ранее экс-офицер ЦРУ Ларри Джонсон указал на бессилие НАТО в конфликте с Россией. «Их можно сравнить с кучкой бывших пожилых спортсменов, которые говорят о том, как хорошо они играли в футбол, и думают, что все еще могли бы играть, но, знаете ли, они уже не в форме и страдают от различных недугов. Это олицетворение НАТО», — сказал он.

