В США указали на бессилие НАТО в конфликте с Россией

Экс-офицер ЦРУ Джонсон заявил, что НАТО не может противостоять России
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Североатлантический альянс уже не в силах противостоять России и проигрывает ей как по численности, так и по качеству вооружений. С такой точкой зрения выступил экс-офицер ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Judge Napolitano — Judging Freedom.

«Их [страны НАТО], можно сравнить с кучкой бывших пожилых спортсменов, которые говорят о том, как хорошо они играли в футбол, и думают, что все еще могли бы играть, но, знаете ли, они толстые, не в форме и страдают от различных физических недугов. Это олицетворение Европы, НАТО», — сказал Джонсон.

Он подчеркнул, что НАТО — «изношенная сила», которая еще этого не осознала. Кроме того, по мнению Джонсона, дальнейшее участие объединения в украинском конфликте лишь ускоряет его внутреннее разложение, а украинско-натовские силы терпят крах прямо сейчас.

Ранее глава Военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне заявил, что боевые действия на Украине «зашли в тупик», и призвал к мирным переговорам по урегулированию конфликта.

