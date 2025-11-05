В США рассказали об истощении танкового парка ВСУ

NI: В боеготовом состоянии остается 20 процентов танков ВСУ

Регулярные потери танков ВСУ из-за ударов российских дронов и поломок привели к истощению парка бронетехники Киева. Об этом рассказали в публикации американского издания The National Interest (NI).

В материале ссылаются на неназванного украинского эксперта, который заявил, что во многих подразделениях Киева осталось по несколько боеспособных машин вместо батальона из 30-40 танков.

«По сути, только 20 процентов всех украинских танков в настоящее время находятся в боеготовом состоянии. Этот дефицит сохраняется, несмотря на постоянную поддержку западных военных в виде щедрых поставок танков», — говорится в материале.

Автор подчеркнул, что танки, которые остаются дорогой и сложной системой, стали легкой мишенью для современных средств поражения — высокоточной артиллерии, беспилотников и противотанковых ракет.

В сентябре «Российская газета» писала, что ВСУ используют более десяти модификаций советского Т-72, который остается самым массовым танком Киева.