В ВСУ рассказали, что Анджелина Джоли пришла в ТЦК для посещения уборной

Актриса Анджелина Джоли пришла в территориальный центр комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) для того, чтобы посетить уборную. Об этом сообщает агентство ТСН со ссылкой на высокопоставленный источник в командовании Сухопутных войск Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В Сухопутных войсках также сообщили, что охранника Джоли действительно отвезли в ТЦК, но без применения силы. Сообщается, что телохранитель является офицером запаса, его пригласили в военкомат для установления личности. После этого, по словам военных, его отпустили по своим делам.

Также, по словам источников в ВСУ, актриса «заехала и попросилась в уборную», при этом «проблемных вопросов не возникало».

Ранее украинские нардепы Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) и Марьяна Безуглая подтвердили мобилизацию охранника Джоли.