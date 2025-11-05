Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:06, 5 ноября 2025Бывший СССР

В ВСУ раскрыли причину посещения военкомата Анджелиной Джоли

В ВСУ рассказали, что Анджелина Джоли пришла в ТЦК для посещения уборной
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)
Анджелина Джоли

Анджелина Джоли. Фото: Fabio Frustaci / Keystone Press Agency / Global Look Press

Актриса Анджелина Джоли пришла в территориальный центр комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) для того, чтобы посетить уборную. Об этом сообщает агентство ТСН со ссылкой на высокопоставленный источник в командовании Сухопутных войск Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В Сухопутных войсках также сообщили, что охранника Джоли действительно отвезли в ТЦК, но без применения силы. Сообщается, что телохранитель является офицером запаса, его пригласили в военкомат для установления личности. После этого, по словам военных, его отпустили по своим делам.

Также, по словам источников в ВСУ, актриса «заехала и попросилась в уборную», при этом «проблемных вопросов не возникало».

Ранее украинские нардепы Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) и Марьяна Безуглая подтвердили мобилизацию охранника Джоли.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США испытали ядерную ракету. На что способна американская Minuteman III и к чему готовиться России?

    Раскрыты потери в морской пехоте ВСУ после ракетного удара

    Военные ВСУ массово лишились конечностей из-за медстандартов НАТО

    Ушел из жизни севастопольский ветеран Вооруженных сил Виктор Субботин

    Около 200 тысяч жителей Херсонской области остались без света

    Путин поддержал идею объявить 2026 год Годом единства народов России

    В Австрии начали расследование в отношении якобы российского шпиона

    Ким Кардашьян снялась топлес для журнала

    Россиянам рассказали о погоде на эту зиму

    Российский проект АЭС в ЕС получил разрешение на строительство

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости