В Bild заявили о невозможности эвакуации бойцов ВСУ из окруженного Димитрова

Эвакуация бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) из окруженного российскими войсками Димитрова (украинское название — Мирноград) оказалась невозможна. Об этом со ссылкой на украинских военных сообщает Bild.

«Даже если бы мы получили приказ отступать, мы бы, вероятно, не пережили его. Вероятно, никто из нас не доберется до Родянского живым. Нам лучше оставаться на месте и позволить себя освободить или сдаться в плен», — приводятся в публикации слова украинского бойца.

Другой солдат ВСУ заявил, что украинские контратаки в районе города сильно запоздали и не приносят никакого результата.

Ранее депутат Верховной Рады от партии «Слуга народа» Марьяна Безуглая обвинила Зеленского во лжи о ситуации в Красноармейске (Покровск) и Купянске. По ее словам, оперативные решения по ситуации на фронте принимаются на основании недостоверной информации Генштаба Вооруженных сил Украины.

