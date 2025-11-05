Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:32, 5 ноября 2025Бывший СССР

В ВСУ заявили о невозможности эвакуации из окруженного Димитрова

В Bild заявили о невозможности эвакуации бойцов ВСУ из окруженного Димитрова
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters

Эвакуация бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) из окруженного российскими войсками Димитрова (украинское название — Мирноград) оказалась невозможна. Об этом со ссылкой на украинских военных сообщает Bild.

«Даже если бы мы получили приказ отступать, мы бы, вероятно, не пережили его. Вероятно, никто из нас не доберется до Родянского живым. Нам лучше оставаться на месте и позволить себя освободить или сдаться в плен», — приводятся в публикации слова украинского бойца.

Другой солдат ВСУ заявил, что украинские контратаки в районе города сильно запоздали и не приносят никакого результата.

Ранее депутат Верховной Рады от партии «Слуга народа» Марьяна Безуглая обвинила Зеленского во лжи о ситуации в Красноармейске (Покровск) и Купянске. По ее словам, оперативные решения по ситуации на фронте принимаются на основании недостоверной информации Генштаба Вооруженных сил Украины.

box#4145814

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Стали свидетелями чего-то фантастического». В Китае заявили об удививших Запад действиях Путина

    В Кремле ответили о наградах для создателей «Буревестника» и «Посейдона»

    Песков ответил на решение Молдавии закрыть Русский дом

    В Кремле заявили о большом интересе западных СМИ к посещению районов окружения ВСУ

    Пытавшейся скрыть расправу над собственным сыном россиянке вынесли приговор

    Кремль уличил Киев в сокрытии состояния ВСУ в Красноармейске

    Кремль отреагировал на слова Трампа о ядерных испытаниях в США

    Лепс прокомментировал новости о смерти Юрия Николаева словами «ушла эпоха»

    Крупный индийский импортер высказался о перспективах закупок российской нефти

    Песков ответил на вопрос о формате прямой линии с Путиным

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости