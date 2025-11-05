Водитель кормовоза пострадал при атаке БПЛА

Богомаз: В селе Крапивна при атаке БПЛА пострадал водитель кормовоза

В селе Крапивна Климовского района Брянской области при атаке украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) пострадал водитель кормовоза. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«В результате целенаправленного удара по территории АПХ "Мираторг", к сожалению, осколочные ранения получил водитель кормовоза», — написал Богомаз.

Глава региона добавил, что пострадавшего госпитализировали, ему оказана вся необходимая помощь.

В ночь на среду, 5 ноября, ВСУ, согласно информации Минобороны, атаковали Россию с помощью 40 беспилотников. Под удар попали Воронежская, Ростовская, Курская, Брянская, Орловская и Белгородская области, а также Крым.