Балерина Анастасия Волочкова заявила о проблемах с суставами

Российская балерина Анастасия Волочкова рассказала о проблемах со здоровьем. Ее цитирует «Пятый канал».

«Люди, просто я же не рассказываю вам, через какую боль я танцую, через какие мытарства, через какие нарушения в этих суставах», — рассказала артистка, добавив, что иногда принимает таблетку обезболивающего за полтора часа до выступления.

Волочкова отметила, что недавно ей пришлось обратиться за помощью к врачам. «Я настолько боялась этого укола в сустав, что просто делала его под, называется, седацией. То есть когда тебе что-то втыкают, и ты засыпаешь на пять минут», — поделилась балерина.

Ранее Волочкова заявила, что у нее нет проблем с алкогольными напитками. Так артистка ответила на высказывания главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталия Бородина, который призвал открыть сбор денег на хорошего нарколога для артистки.