Захарова отреагировала на задержание европейского журналиста за связи с российскими СМИ

Захарова заявила, что журналиста Беседина задержали в Эстонии за убеждения

Блогер, журналист-документалист Олег Беседин, задержанный в Эстонии за связи с российскими СМИ, стал жертвой охоты на ведьм. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее комментарий опубликован на сайте ведомства.

«Для Эстонии рутинным делом стали гонения за инакомыслие в отношении русскоязычных соотечественников, журналистов, блогеров и общественных деятелей. (...) За свои убеждения и стремление донести до русскоязычных жителей этой страны объективную, непредвзятую точку зрения О.А. Беседин стал очередной жертвой развязанной Таллином охоты на ведьм», — отреагировала на задержание европейского блогера Захарова.

Дипломат добавила, что задержание Беседина произошло из-за абсолютного равнодушия профильных международных организаций и правозащитных структур.

О задержании Беседина стало известно 4 ноября. По данным СМИ, блогера подозревают в ненасильственной деятельности, направленной против Эстонии, и нарушении международных санкций, в частности в неоднократной передаче контента российским СМИ, находящимся под санкциями. Если журналиста признают виновным в ненасильственной деятельности против республики, то ему может грозить от 2 до 15 лет тюремного заключения. За нарушение санкций ему может грозить штраф или заключение до пяти лет.