Из жизни
09:12, 5 ноября 2025Из жизни

Женщина получила посылку с человеческими пальцами и руками

В США женщине привезли посылку с человеческими пальцами и руками
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Roschetzky Photography / Shutterstock / Fotodom

Жительница США нашла в посылке у себя на крыльце человеческие останки. Об этом сообщает NBC News.

Инцидент произошел 30 октября в штате Кентукки. Американка ожидала доставки лекарств и медицинских принадлежностей. Когда ей привезли посылку, женщина обнаружила внутри человеческие пальцы и руки. Как выяснилось, останки предназначались для обучения хирургов, но курьер перепутал адреса.

«Да, это правдивая история. Она ожидала медицинские принадлежности, но обнаружила в коробке руки и пальцы», — подтвердил курьез коронер Кристиан Каунти Скотт Дэниел. Он также сообщил, что останки были временно размещены в местном морге до возврата отправителю.

Власти не стали возбуждать уголовное дело, поскольку останки предназначались для образовательных целей, а их транспортировка не нарушала действующее законодательство.

Ранее сообщалось, что в штате Виктория, Австралия, сотрудница приюта для животных признала себя виновной в том, что хотела продать человеческие пальцы ног на черном рынке. Ее уволили.

