18:07, 6 ноября 2025Ценности

72-летняя пенсионерка с моложавой внешностью раскрыла неожиданный секрет красоты

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: Manchester Evening News

Пенсионерка Лоррейн Кассар из Австралии раскрыла неожиданный секрет красоты. Соответствующий материал публикует The Sun.

Известно, что 72-летняя жительница Мельбурна обладает стройной фигурой и моложавой внешностью. Ее длинные волосы окрашены в блонд, а тело покрыто татуировками. По словам 26-летней внучки женщины, друзья удивляются, когда узнают, сколько ее бабушке лет.

При этом Кассар рассказала, что сохранять привлекательный внешний вид ей помогают солнцезащитный и увлажняющие кремы, а также определенное питание и отказ от половой жизни. «Я ем много фруктов и овощей, и еще мне помогло то, что я не занималась сексом на протяжении 20 лет», — заявила австралийка.

В октябре 61-летняя жена Барака Обамы адвокат Мишель Обама раскрыла секрет красоты и молодости.

    Все новости