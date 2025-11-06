Россия
12:12, 6 ноября 2025Россия

Армия России сбила две умные бомбы и свыше 250 дронов ВСУ

Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России сбили две умные бомбы и свыше 250 дронов ВСУ. Об этом сообщает Минобороны в сводке о ходе спецоперации.

Где именно были перехвачены бомбы и летательные аппараты, не уточняется.

Российское оборонное ведомство также отчиталось об ударах по военной инфраструктуре Украины. Их целями стали, в частности, энергетические и транспортные объекты, а также места хранения беспилотников.

Ранее 6 ноября Минобороны рассказало о боях в городе Димитрове Донецкой народной республики. Наступление на указанном участке ведут бойцы 51-й армии.

