Украина второй раз за день атаковала Башкирию

Минобороны РФ: Система ПВО сбила БПЛА ВСУ над Ростовской областью и Башкирией

Вооруженные силы Украины (ВСУ) второй раз за день попытались атаковать территорию Башкирии. Это следует из сообщения Минобороны России в Telegram.

Как рассказали в оборонном ведомстве, в период с 12:00 по 17:00 российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила 14 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), один из которых был уничтожен над Башкирией и еще один — над Ростовской областью.

Кроме того, БПЛА ВСУ были сбиты над Брянской и Курской областями — по семь и пять единиц соответственно.

Первая атака на Башкирию была совершена в период с 8:00 по 12:00. Тогда ПВО также уничтожила один беспилотник ВСУ.