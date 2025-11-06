Экономика
23:42, 6 ноября 2025Экономика

Большинство производителей БАДов в России оказались фиктивными

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Почти 80 процентов компаний на рынке биологически активных добавок (БАДов), прошедших проверку ЦРПТ (оператор системы маркировки «Честный знак») и Роспотребнадзора, оказались псевдопроизводствами. Об этом написала газета «Коммерсантъ».

На заседании совета Торгово-промышленной палаты РФ по развитию потребительского рынка о фиктивных компаниях сообщил заместитель гендиректора ЦРПТ Реваз Юсупов. По его словам, из 32 компаний, подвергшихся проверке, наличие производства подтвердили только 6.

Ранее врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина предупредила, что злоупотребление БАДами представляет серьезную опасность для здоровья. Некоторые вещества могут усваиваться хуже в сочетании с другими, вызывать побочные эффекты, аллергические реакции, иммунные нарушения, а также аутоиммунные заболевания.

    Все новости