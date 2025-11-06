Наука и техника
17:08, 6 ноября 2025

Экипаж «Союза МС-28» возьмет два индикатора невесомости

Космонавт Кудь-Сверчков: Экипаж «Союза МС-28» возьмет два индикатора невесомости
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Сергей Булкин / ТАСС

Экипаж пилотируемого космического корабля «Союз МС-28» возьмет на борт два индикатора невесомости. Об этом со ссылкой на космонавта Сергея Кудь-Сверчкова сообщает ТАСС.

«У нас тут есть несколько индикаторов. Один индикатор — это космический кот. Все очень просто. Это подарок семьи», — сказал командир экипажа.

По его словам, вторым индикатором невесомости станет мягкая игрушка-космонавт.

Ранее госкорпорация «Роскосмос» сообщила, что корабль «Союз МС-28» запустят 27 ноября, а его миссия продлится 242 суток.

В октябре Кудь-Сверчков телеканалу «Россия-1» сообщил, что в рамках миссии «Союз МС-28» планируется провести более 40 экспериментов.

