Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:01, 6 ноября 2025Мир

Еврокомиссия раскритиковала Сербию за предоставление гражданства россиянам

Европейская комиссия осудила Сербию за предоставление гражданства россиянам
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Yves Herman / Reuters

Европейская комиссия (ЕК) осудила Белград за политику предоставления гражданства россиянам. Об этом говорится в докладе с оценкой готовности Сербии к вступлению в Европейский союз (ЕС).

«Получение гражданами России права на безвизовый въезд в ЕС путем предоставления им сербского гражданства создает потенциальные риски для безопасности ЕС», — утверждается в докладе Еврокомиссии.

ЕК порекомендовала Сербии согласовать свои действия с визовой политикой ЕС и обеспечить «тщательный контроль безвизового въезда граждан третьих стран, особенно из стран, представляющих угрозу для безопасности или нелегальной миграции».

Ранее президент Сербии Александр Вучич отказался отвечать на обвинения со стороны стран Европейского союза из-за отношений Белграда с Россией, заявив, что не собирается оправдываться.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Тряслись стены и окна». Украинские дроны семь часов атаковали Волгоград. Что известно о последствиях массированного удара?

    Известная гимнастка из России без бюстгальтера станцевала на камеру в откровенном платье

    Власти Грузии объяснили запрет оппозиционных партий

    Раскрыт многомиллионный заработок Меладзе за концерт в Санкт-Петербурге

    Продажи легковушек в России взлетели в преддверии нового утиля

    В России заметили феномен снижения доходов при росте зарплат

    Россиян предупредили о мошеннических схемах в преддверии распродажи 11.11

    Еврокомиссия раскритиковала Сербию за предоставление гражданства россиянам

    Китай создал уникальный корабельный реактор

    Пожелавшая бойцам СВО «сдохнуть» блогерша выслушала приговор за другое преступление

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости