Производителей Android-смартфонов поймали на обмане пользователей

Показатель сигнала сотовой связи в Android-смартфонах оказался завышенным
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Android-смартфоны могут некорректно показывать уровень качества сотовой связи, завышая показатель. На это обратило внимание издание Android Authority.

Производителей телефонов и Google поймали на обмане энтузиасты из проекта Nick vs Networking. Они выяснили, что в коде операционной системы (ОС) Android есть настройка, которая завышает индикацию уровня сигнала связи. При ее активации смартфон всегда будет показывать уровень на «одну палочку больше», чем это есть на самом деле.

Спорная функция отключена по умолчанию, однако ее можно активировать с помощью простого обновления OTA, которое может прислать производитель смартфона или сотовой оператор. «Операторы связи могут иметь ограниченный контроль над этой функцией», — заявили инженеры Nick vs Networking.

Неизвестно, кто был инициатором внедрения этой функции и какой оператор запустил ее первым. Однако специалисты доказали, что два крупнейших сотовых оператора СШАAT&T и Verizon — используют эту настройку. «Помимо искажения данных, эта функция также дает пользователям ложное чувство уверенности и может снизить вероятность жалоб на слабый сигнал», — заявили авторы отчета.

В начале ноября корпорация Apple выпустила срочное обновление для смартфонов и планшетов. Специалисты фирмы нашли около 50 уязвимостей в iPhone и iPad и отчитались об их устранении.

    Все новости