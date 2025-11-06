Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
01:40, 6 ноября 2025Бывший СССР

«Герани» поразили ТЭЦ и железнодорожную подстанцию на Украине

«Герани» поразили ТЭЦ и ж/д подстанцию в Днепропетровской области Украины
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетВзрывы в Киеве:

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Российские ударные беспилотники «Герань-2» поразили ТЭЦ и железнодорожную подстанцию в Каменском Днепропетровской области Украины. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Отмечается, что в городе прогремело более 20 взрывов. По данным военкоров, «пылают ключевые объекты врага».

Ранее в одном из дворов Киева нашли машину с привязанным к крыше российским беспилотником «Герань». Владелец автомобиля заявил сотрудникам МВД, что собирался передать дрон в музей.

До этого появились кадры последствий ударов «Гераней» по Ладыжинской ТЭС в Винницкой области Украины.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В ВСУ раскрыли решение Киева по Красноармейску

    Стало известно об атаке на НПЗ в российском регионе

    Рабочие нашли древний клад во время ремонта в храме

    Производителей Android-смартфонов поймали на обмане пользователей

    Мужчинам раскрыли способ зачать здоровых сыновей

    Дотком заявил о скором конце для Украины и НАТО

    Эпштейну предлагали свободу в обмен на показания против Трампа

    Жители Каменского опубликовали видео пожара после прилетов БПЛА по ЖД-подстанции

    Российский командир раскрыл срок перехода Купянска под контроль России

    Опубликованы кадры последствий атаки БПЛА на село Каменское

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости