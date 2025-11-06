«Герани» поразили ТЭЦ и железнодорожную подстанцию на Украине

Российские ударные беспилотники «Герань-2» поразили ТЭЦ и железнодорожную подстанцию в Каменском Днепропетровской области Украины. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
Отмечается, что в городе прогремело более 20 взрывов. По данным военкоров, «пылают ключевые объекты врага».
Ранее в одном из дворов Киева нашли машину с привязанным к крыше российским беспилотником «Герань». Владелец автомобиля заявил сотрудникам МВД, что собирался передать дрон в музей.
До этого появились кадры последствий ударов «Гераней» по Ладыжинской ТЭС в Винницкой области Украины.