«Герани» поразили ТЭЦ и железнодорожную подстанцию на Украине

«Герани» поразили ТЭЦ и ж/д подстанцию в Днепропетровской области Украины

Российские ударные беспилотники «Герань-2» поразили ТЭЦ и железнодорожную подстанцию в Каменском Днепропетровской области Украины. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Отмечается, что в городе прогремело более 20 взрывов. По данным военкоров, «пылают ключевые объекты врага».

Ранее в одном из дворов Киева нашли машину с привязанным к крыше российским беспилотником «Герань». Владелец автомобиля заявил сотрудникам МВД, что собирался передать дрон в музей.

До этого появились кадры последствий ударов «Гераней» по Ладыжинской ТЭС в Винницкой области Украины.