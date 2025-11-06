Мир
15:23, 6 ноября 2025Мир

Глава МИД Польши рассказал о прослушке со стороны «извращенцев»

Сикорский о прослушке Pegasus: Извращенцы наслаждались чтением моих разговоров
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский рассказал, что дал показания в качестве потерпевшего в Национальной прокуратуре по делу о применении израильского шпионского программного обеспечения (ПО) Pegasus. Об этом глава МИД написал на своей странице в Х.

«Извращенцы наслаждались чтением моих частных разговоров», — заявил министр.

Сикорский выразил надежду, что виновные в применении «кибероружия против политических оппонентов» будут привлечены к ответственности.

В 2024 году премьер-министр Польши Дональд Туск рассказал о широком использовании в стране шпионского программного обеспечения Pegasus, предназначенного для прослушки.

Документ о легальном и нелегальном применении Pegasus передал Туску на тот момент президент Польши Анджей Дуда на заседании польского кабмина. Как указал премьер, документ подтверждает то, «чего больше всего опасались».

В декабре 2021 года исследователи из наблюдательной группы Citizen Lab в Канаде уличили власти Польши в использовании Pegasus для слежки за представителями политической оппозиции.

