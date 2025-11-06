Экономика
18:06, 6 ноября 2025Экономика

Жительница Австралии попала под суд из-за игрушечных глаз

Жительница Австралии приклеила к скульптуре игрушечные глаза и попала под суд
Виктория Клабукова

Фото: @amelia.vanderhorst.2025

19-летняя жительница Австралии осквернила арт-объект и попала под суд. Она приклеила к скульптуре игрушечные глаза, передает «Би-би-си».

Инцидент произошел в городе Маунт-Гамбир. Пластиковые глаза студентка приклеила к скульптуре «Синяя капля», изображающей мифическое существо. Хулиганку записали на камеры видеонаблюдения. Оторвать наклейки оказалось невозможно — глаза оказались приклеены намертво и убрать их можно, только повредив поверхность скульптуры. Мэр города отказался считать произошедшее безобидной шалостью и назвал действия девушки преднамеренным актом вандализма. Городские власти собираются взыскать с виновницы компенсацию. Сама фигура оценивается в 136 тысяч австралийских долларов (7,2 миллиона рублей). «Синяя капля», как уточняется, была вдохновлен древним сумчатым муравьедом, останки которого нашли в древних пещерах материка.

Прежде внимание вандалов привлек памятник сказочному медвежонку Паддингтону в британском городе Ньюбери. Фигуру похитили, разрезав пополам и оставив сидеть на скамейке лишь спину и лапы медведя. Несколькими днями ранее хулиганы демонтировали и унесли такую же статую книжного героя в другом городе Великобритании.

