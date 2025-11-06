Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:12, 6 ноября 2025РоссияЭксклюзив

В России отреагировали на планы США начать испытания ядерного оружия

Депутат Колесник назвал планы США начать ядерные испытания эскалационными
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Charlie Riedel / AP

Планы США начать испытания ядерного оружия ведут в сторону повышения эскалации, отметил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Реакцией он поделился с «Лентой.ру».

В конце октября президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать тестирование ядерного оружия «на равной основе» из-за «программ испытаний других стран». Об этом он написал в соцсети Truth Social. Аналогичное заявление американский лидер уже делал 30 октября.

«Идет соревнование по части вооружения между США и РФ. У нас оружие явно сильнее. Я думаю, это решение принято под влиянием тех учений ядерных, которые были проведены недавно в России под руководством верховного главнокомандующего. Я думаю, шок от них не прошел», — поделился депутат.

Ранее, 5 ноября, президент России Владимир Путин поручил МИД, Минобороны, спецслужбам, а также гражданским ведомствам подготовить предложения по ядерным испытаниям. Этому предшествовало заявление главы Минобороны Андрея Белоусова о целесообразности немедленной подготовки к таким испытаниям.

22 октября Кремль сообщил о том, что Путин провел тренировку стратегических ядерных сил, в рамках которой был выполнен пуск баллистической ракеты «Синева» из акватории Баренцева моря с атомного ракетного подводного крейсера «Брянск», а также крылатых и межконтинентальных баллистических ракет. Кроме того, были задействованы комплексы «Ярс» и самолеты дальней авиации Ту-95МС.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Бойцы ВСУ попытались вырваться из окружения в «третьей столице Украины»

    Российский священник рассказал об отскочившей от каски бойца СВО с иконой гранате

    Нефтегазовые доходы России упали на четверть

    Назван фаворит матча Лиги Европы между «Рейнджерс» и «Ромой»

    iPhone Air подешевел в России

    Президент Мексики приняла меры после домогательств в прямом эфире

    Украина лишилась уникального 20-тонного вооружения в ходе тяжелых боев за окруженный город

    Россиянам рассказали о причинах блокировки счетов

    Сотрудница российского военкомата вышла замуж за бойца СВО ради «подъемных» и «гробовых»

    Стало известно об атаке ВСУ на Башкирию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости