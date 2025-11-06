В России отреагировали на планы США начать испытания ядерного оружия

Депутат Колесник назвал планы США начать ядерные испытания эскалационными

Планы США начать испытания ядерного оружия ведут в сторону повышения эскалации, отметил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Реакцией он поделился с «Лентой.ру».

В конце октября президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать тестирование ядерного оружия «на равной основе» из-за «программ испытаний других стран». Об этом он написал в соцсети Truth Social. Аналогичное заявление американский лидер уже делал 30 октября.

«Идет соревнование по части вооружения между США и РФ. У нас оружие явно сильнее. Я думаю, это решение принято под влиянием тех учений ядерных, которые были проведены недавно в России под руководством верховного главнокомандующего. Я думаю, шок от них не прошел», — поделился депутат.

Ранее, 5 ноября, президент России Владимир Путин поручил МИД, Минобороны, спецслужбам, а также гражданским ведомствам подготовить предложения по ядерным испытаниям. Этому предшествовало заявление главы Минобороны Андрея Белоусова о целесообразности немедленной подготовки к таким испытаниям.

22 октября Кремль сообщил о том, что Путин провел тренировку стратегических ядерных сил, в рамках которой был выполнен пуск баллистической ракеты «Синева» из акватории Баренцева моря с атомного ракетного подводного крейсера «Брянск», а также крылатых и межконтинентальных баллистических ракет. Кроме того, были задействованы комплексы «Ярс» и самолеты дальней авиации Ту-95МС.

