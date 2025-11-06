Интернет и СМИ
Известный журналист-иноагент отказался думать об эмиграции из России

Олег Давыдов
Фото: Bulkin Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Бывший главный редактор ликвидированной радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов (включен Минюстом РФ в реестр иноагентов) отказался думать об эмиграции из России. Причину этого он раскрыл в разговоре с журналистом Станиславом Кучером (включен Минюстом РФ в реестр иноагентов), запись вышла на YouTube.

«Не буду гипотетически [рассматривать вопрос об эмиграции], я про это не думаю. Как только начинаешь про это думать, начинаешь выстраивать [варианты]. Начинаешь выстраивать — слабеешь», — заявил Венедиктов.

По словам известного журналиста, у него сейчас нет «запасного аэродрома» в виде недвижимости за рубежом или второго гражданства. Он высказался о решении остаться в России фразой «доживаю здесь».

Ранее Венедиктов заявил, что, находясь в России, он лучше понимает и видит, что происходит в стране. Кроме того, журналист отметил, что благодаря этому решению аудитория больше ему доверяет.

