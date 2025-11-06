Калмыцкий электропанк подарили Путину

Путину подарили запись калмыцкого электропанка HAGRIN на пластинке

На заседании Совета при президенте по межнациональным отношениям член Общественной палаты России Маргарита Лянге представила виниловую пластинку с песнями коллектива HAGRIN из Калмыкии. Ее подарили российскому лидеру, сообщает Telegram-канал RIA_Kremlinpool.

В альбом на виниле вошли «калмыцкий электропанк и все остальное». В частности, в него включили композиции народов России, которая считается «этнической экзотикой»: марийский рэп, фолктроника и местный джаз.

HAGRIN также прокомментировала сообщение о том, что их песни подарили Путину. «У Владимира Владимировича в плейлисте есть калмыцкий электропанк!» — с радостью подтвердил коллектив.

Артисты также рассказали о своих композициях. На виниле оказались записаны треки «Полынь» и «Воины леса и степи». Все они имеют особый атмосферный смысл, подметили в HAGRIN. Там указали, что тот, кто хоть раз был в калмыцкой степи, захочет возвращаться в нее снова и снова, чтобы услышать аромат местной полыни. А вот на контрасте культур степных кочевников и лесных жителей появилась вторая песня, записанная вместе с марийским исполнителем Шып Лий.

Ранее президент России назвал красивое место в стране. В конце июля он встретился с главой Карачаево-Черкесии Рашидом Темрезовым и во время его доклада о развитии региона высоко оценил Архыз.