Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:26, 6 ноября 2025РоссияЭксклюзив

В России ответили на призыв НАТО готовиться к долгой конфронтации

Депутат Журова: НАТО готовится к долгой конфронтации с РФ, чтобы объяснить траты
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

У других стран всегда будет соблазн ослабить Россию экономически, территориально и забрать ее ресурсы, заявила зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Таким образом она ответила в беседе с «Лентой.ру» на призыв НАТО готовиться к долгосрочной конфронтации с Россией.

«Мы отстаивать себя и свои границы будем в любом случае. Кроме того, НАТО нужен враг, чтобы объяснить, зачем они тратят такие большие деньги, в том числе зачем они эти деньги собирают с Европы. А как это объяснять? Надо называть нас агрессором, врагом, и чем больше они это будут делать, тем больше они будут объяснять людям, почему люди стали хуже жить. Иначе зачем НАТО существовать? Чтобы этому агрессору сопротивляться. Это просто объяснение этих трат и падения уровня жизни в той же Европе», — поделилась депутат.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал альянс готовиться к долгосрочной конфронтации с Россией. «Что касается обозримого будущего, Россия по-прежнему будет оставаться дестабилизирующей силой в Европе и в мире. И Россия не одна в своих попытках подорвать глобальные правила», — сказал он.

Политик подчеркнул, что Россия сотрудничает с КНР, Северной Кореей, Ираном и другими странами, которые «наращивают оборонное и промышленное сотрудничество до беспрецедентного уровня».

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российские школьники подсели на «наркотический» орех из Азии. Он вызывает рак ротовой полости

    Смертельно опасный паук проехал 8000 километров в бананах и напугал сотрудников магазина

    Звезда «Очень странных дел» объяснила решение не показывать лицо дочери

    Раскрыт злейший враг старения

    Сестра не вернувшегося с СВО маньяка дала клятву на могиле брата

    Пашинян порассуждал о национализации принадлежащей российскому бизнесмену компании

    Звезда «Властелина колец» объявил о возвращении к культовой роли

    Москвичи хотели отравить тараканов и устроили взрыв в квартире

    Звезда «Деффчонок» заявила о беременности четвертым ребенком

    Армия России отбила контратаки ВСУ под Красноармейском

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости