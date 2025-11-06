В России ответили на призыв НАТО готовиться к долгой конфронтации

Депутат Журова: НАТО готовится к долгой конфронтации с РФ, чтобы объяснить траты

У других стран всегда будет соблазн ослабить Россию экономически, территориально и забрать ее ресурсы, заявила зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Таким образом она ответила в беседе с «Лентой.ру» на призыв НАТО готовиться к долгосрочной конфронтации с Россией.

«Мы отстаивать себя и свои границы будем в любом случае. Кроме того, НАТО нужен враг, чтобы объяснить, зачем они тратят такие большие деньги, в том числе зачем они эти деньги собирают с Европы. А как это объяснять? Надо называть нас агрессором, врагом, и чем больше они это будут делать, тем больше они будут объяснять людям, почему люди стали хуже жить. Иначе зачем НАТО существовать? Чтобы этому агрессору сопротивляться. Это просто объяснение этих трат и падения уровня жизни в той же Европе», — поделилась депутат.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал альянс готовиться к долгосрочной конфронтации с Россией. «Что касается обозримого будущего, Россия по-прежнему будет оставаться дестабилизирующей силой в Европе и в мире. И Россия не одна в своих попытках подорвать глобальные правила», — сказал он.

Политик подчеркнул, что Россия сотрудничает с КНР, Северной Кореей, Ираном и другими странами, которые «наращивают оборонное и промышленное сотрудничество до беспрецедентного уровня».