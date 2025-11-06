Экономика
22:45, 6 ноября 2025Экономика

Лолита рассказала о необходимости продать квартиру на пенсии

Певица Лолита заявила, что продала бы квартиру, если бы жила на пенсию
Полина Кислицына (Редактор)

Певица Лолита Милявская заявила, что если бы она жила на одну пенсию, то ей пришлось бы продать квартиру. Размер выплаты она назвала в интервью журналу «Телепрограмма».

Артистка отметила, что ее пенсия неадекватна трудовому стажу, который, по ее словам, составляет 42 года, а также уплачиваемым налогам. «Послушайте, я работающий пенсионер. И я давно сказала, что если бы жила на пенсию, то мне бы пришлось продать квартиру, как-то экономно распоряжаться деньгами. Но я вкалываю, потому что люблю свою работу», — рассказала она.

Лолита добавила, что не видит себя на пенсии, однако в последнее время в силу возраста работает меньше, чем раньше. «Но пока я работающий пенсионер, и моя семья не ограничена ни в еде, ни в медицинском обслуживании, ни в других потребностях», --уточнила звезда. В заключение Лолита раскрыла размер своей пенсии — 27,8 тысячи рублей.

Ранее певец Юрий Лоза пожаловался на маленькую пенсию. Он сообщил об исключении надбавок, из-за чего размер выплаты сократился до 16 тысяч рублей.

