Лолита рассказала о необходимости продать квартиру на пенсии

Певица Лолита Милявская заявила, что если бы она жила на одну пенсию, то ей пришлось бы продать квартиру. Размер выплаты она назвала в интервью журналу «Телепрограмма».
Артистка отметила, что ее пенсия неадекватна трудовому стажу, который, по ее словам, составляет 42 года, а также уплачиваемым налогам. «Послушайте, я работающий пенсионер. И я давно сказала, что если бы жила на пенсию, то мне бы пришлось продать квартиру, как-то экономно распоряжаться деньгами. Но я вкалываю, потому что люблю свою работу», — рассказала она.
Лолита добавила, что не видит себя на пенсии, однако в последнее время в силу возраста работает меньше, чем раньше. «Но пока я работающий пенсионер, и моя семья не ограничена ни в еде, ни в медицинском обслуживании, ни в других потребностях», --уточнила звезда. В заключение Лолита раскрыла размер своей пенсии — 27,8 тысячи рублей.
Ранее певец Юрий Лоза пожаловался на маленькую пенсию. Он сообщил об исключении надбавок, из-за чего размер выплаты сократился до 16 тысяч рублей.