Магнитная буря на Земле встала на паузу

Синоптик Леус: Магнитная буря на Земле временно утихла

Магнитная буря на Земле «взяла паузу», сообщил в Telegram-канале главный синоптик центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Магнитная буря, достигавшая отметки между G4 и G3 («очень сильная» и «сильная» магнитные бури), прекратилась около 12:00 по московскому времени.

Возобновление ожидается примерно в 21:00, следует из прогноза Лаборатории солнечной астрономии. Ожидается, что буря продлится до вечера пятницы, 7 ноября. В отдельные часы она будет превышать отметку G3.

В четверг, 6 ноября, на Солнце зафиксировали две мощные вспышки. Специалисты предсказывали, что эффект от геомагнитных колебаний от выброса плазмы на Солнце сойдет на нет не раньше, чем через десять дней.