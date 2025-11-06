Из жизни
10:32, 6 ноября 2025Из жизни

Медведь растерзал собиравшую грибы женщину

В Японии медведь растерзал женщину, которая пошла собирать грибы в горы
Никита Савин

Фото: Freepik

В Японии медведь растерзал жительницу префектура Акита, которая отправилась собирать грибы. Об этом сообщает Kyodo News.

Останки 79-летней Кие Гото обнаружили утром в понедельник, 3 ноября, в горной местности. На теле сотрудники полиции обнаружили многочисленные укусы и другие следы, свидетельствующие о нападении медведя.

Родные женщины рассказали, что в воскресенье, 31 октября, она позвонила и сказала, что собирается за грибами в горы. Позже родственники заехали к домой к Гото, но она все еще не вернулась. После этого они вызвали полицию.

2025 год стал для Японии рекордным по количеству нападений медведей. Жертвами хищников стали по меньшей мере 13 человек, чего не случалось за всю историю наблюдений. Рост нападений медведей фиксируется по всей Японии в последние годы. Этот феномен специалисты объясняют спектром причин, от сокращения числа охотников до особых погодных условий, сложившихся в регионе. В октябре наибольшее количество нападений медведей на людей было зафиксировано в префектуре Акита.

Ранее сообщалось, что в регион прибыли солдаты Сил обороны Японии, которые помогут экстренным службам в борьбе с нашествием медведей. Нападение на Гото стало одной из причин, по которой отправка войск была ускорена.

    Все новости