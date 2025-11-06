Из жизни
21:07, 6 ноября 2025Из жизни

Мужчина пережил клиническую смерть и получил послание от Бога

Фермер из США пережил шестиминутную клиническую смерть и встретился с Богом
Никита Савин
Никита Савин

Фото: H_Ko / Shutterstock / Fotodom

Житель США пережил шестиминутную клиническую смерть после сердечного приступа в спортзале и получил послание от бога. Об этом пишет Daily Mirror.

Фермер из штата Висконсин Филип Хашейдер рассказал, что после очередного упражнения почувствовал легкое покалывание в предплечьях и сразу же перенесся в потусторонний мир. Американец заявил, что чувствовал, будто попал в огромный амфитеатр, но при этом видел, что «вокруг ни неба, ни звезд, ни галактик». Вскоре Хашейдер понял, что он качается на волнах энергии.

Мужчина признался, что волны энергии проходили свозь него, он чувствовал тепло и умиротворение, не хотел покидать это место. Затем Хашейдер увидел огромную золотую сферу, которая, по его словам, была наполнена вселенными любви.

Американец считает, что в тот момент оказался близок к Богу в том месте, где находится центр бытия. «Это была отправная точка, и каждый из нас несет в себе ДНК этой энергии Создателя. Она остается с нами, куда бы мы не пошли», — поделился воспоминаниями он.

Вскоре медикам удалось вернуть его к жизни. Врачи рассказали, что шанс на выживание у Хашейдера не превышал пяти процентов. Американец признался, что возвращение в реальный мир не слишком его обрадовало. Он долго мучился из-за того, что хотел снова оказаться там, куда попал во время сердечного приступа, но понимал, что не должен бросать семью.

Поначалу Филипп с трудом понимал, зачем он побывал в ином мире и почему вновь оказался в реальности. Однако спустя время во сне ему пришло ясное послание, рассказал мужчина. Он считает, что вернулся, чтобы стать вестником надежды, и это побудило рассказывать о своем опыте. После этого американец написал книгу «Шесть минут вечности», в которой описал то, что с ним произошло.

Ранее сообщалось, что испанский ученый перенес клиническую смерть и рассказал о своих видениях загробной жизни. Доктор Алекса Гомес Марин рассказал, что, лишившись сознания, оказался в некоем колодце, где встретил три загадочные фигуры.

