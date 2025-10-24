Мужчина пережил остановку сердца и оказался в золотом колодце с тремя загадочными фигурами

Доктор Алекса Гомес увидел золотой колодец и проводников после остановки сердца

Испанский ученый перенес клиническую смерть и рассказал о своих видениях загробной жизни. Об этом сообщает Daily Mirror.

Доктор Алекса Гомес Марин, кандидат наук по теоретической физике и магистр биофизики, заявил, что во время семисекундной остановки сердца оказался в своеобразном колодце, где его встретили три загадочные фигуры в лучах золотого света. «Я в туннеле, который на самом деле является колодцем. Другими словами, я смотрю вверх, и там, наверху, находятся три фигуры», — описал свои видения ученый.

Гомес Марин подчеркнул, что таинственные сущности предложили ему выбор между возвращением к жизни и переходом в иной мир, после чего мужчина принял решение вернуться к своим маленьким дочерям. «Я был по ту сторону семь секунд. Я был в колодце с золотым светом над головой и тремя духовными проводниками, предлагавшими мне помощь, чтобы выбраться», — пояснил мужчина. Он добавил, что пережитое ощущалось «реальнее самой реальности».

Ранее сообщалось, что жительница Великобритании Никола Ходж выжила после комы и рассказала о загробном мире. «Я не увидела райских врат — только тепло и янтарный свет», — вспомнила она.