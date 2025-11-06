Россия
11:06, 6 ноября 2025Россия

На ГРЭС региона Центральной России отразили атаку ВСУ

Ситников обсудит ситуацию после атаки ВСУ с руководством Костромской ГРЭС
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Губернатор Костромской области Сергей Ситников выехал в Волгореченск, где обсудит с руководством Костромской государственной районной электростанции (ГРЭС) ситуацию на предприятии после отражения атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщается в Telegram-канале главы региона Центральной России.

«В центре внимания — работа оперативных служб и обеспечение безопасности людей», — говорится в посте.

Также подчеркивается, что в Костромской области объявлена отмена беспилотной опасности. Однако все оперативные службы продолжают работать в усиленном режиме.

Ранее в Волгореченске в связи с атакой дронов закрыли детские сады и школы. В сельских поселениях, которые находятся рядом с городом, проводятся обходы.

Об атаке ВСУ на объекты энергетической инфраструктуры в Костромской области стало известно утром 6 ноября. По словам Ситникова, электроснабжение региона не нарушено. Пострадавших нет.

