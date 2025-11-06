На Солнце произошел второй крупный выброс плазмы

На Солнце зафиксировали второй крупный выброс солнечной плазмы

Второй крупный выброс плазмы произошел на Солнце. Об этом проинформировали в Telegram-канале лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.

«На Солнце только что произошел второй крупный выброс плазмы в космос», — отметили специалисты.

Как уточняется, вспышечное событие имеет балл M8.65. Максимум зарегистрирован в 01:07 по московскому времени.

Указано, что вторая вспышка последовала за первой со скоростью около 1 000 километров в секунду и была более крупной и быстрой, чем предыдущая.

3 ноября стало известно, что была зарегистрирована самая сильная с конца сентября вспышка на Солнце. Максимальное излучение от солнечного взрыва уровня M5.0 было отмечено в 13:11 по Москве.

До этого сообщалось, что на Солнце после двухнедельного перерыва возобновились сильные вспышки.